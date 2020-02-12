Сотрудник алтайской ФСБ отказался от взятки в 300 тысяч

Два бизнесмена из Заринска предложили сотруднику ФСБ 300 тысяч рублей, однако силовик отказался. Подробности сообщают в алтайском Следственном комитете.

Установлено, что в конце января 2020 года двое жителей Заринска, являющиеся руководителями одной из фирм, предложили деньги оперативнику краевого управления ФСБ. За 300 тысяч рублей силовик должен был прекратить расследование.

Однако оперативник отказался, а бизнесменов задержали. Возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщал amic.ru, ранее начальник алтайской полиции Андрей Подолян, подводя итоги 2019 года, назвал средний размер взятки в регионе. Он составил 370 тысяч рублей.