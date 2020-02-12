Россияне стали меньше экономить и обращать внимание на цены

Сбербанк подготовил обзор под названием "Потребительский индекс Иванова", в котором разобрал корреляцию между доходами и расходами населения страны. Данными поделилось издание РБК.

"Рост реальных доходов населения России во второй половине 2019 года сделал россиян более требовательными к качеству продуктов питания и их ассортименту, покупатели стали меньше обращать внимания на цену", – следует из материалов издания.

Также специалисты подчеркивают, что с ростом доходов наметилась склонность россиян к снижению стремления экономить. Тенденция пока не слишком четкая, но уже заметная.

В обзоре Сбербанка также говорится о том, что россияне в целом стали обеспеченнее и могут позволить себе более дорогие товары.

Косвенно подтверждает повышенную финансовую уверенность российских потребителей увеличение расходов на празднование Нового года. Как отмечают в исследовании, расходы на покупку продуктов питания в канун Нового, 2020 года выросли в сравнении с предыдущим годом на 10%.