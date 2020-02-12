Владимир Путин не одобряет иконы со своим ликом

В Кремле отрицательно отреагировали на появление икон с изображением Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал факт появления постов в социальных сетях о том, что в аэропорту Санкт-Петербурга продают сувениры в виде икон с ликом главы российского государства.

Как отметил Песков, Владимир Путин не одобрил распространение таких икон. По словам пресс-секретаря, подобные изображения неуместны и назвать это иконами вряд ли можно.

"Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует. И вряд ли, наверное, это можно назвать иконой. Наверное, подобные изображения неуместны были бы", – заключил пресс-секретарь президента РФ.