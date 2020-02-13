Стюардесса рассказала, чем опасны кофе и чай в самолете

Стюардесса гонконгской авиакомпании Cathay Pacific Дерри Лин раскрыла опасность употребления на борту самолета различных напитков.

По ее словам, в первую очередь пассажирам не стоит брать подаваемую во время перелета воду. Цистерну, из которой поступает вода, буквально никогда не чистят, заявила Лин. Стюардесса посоветовала просить у бортпроводников бутилированную воду, сообщает Express.

По этой же причине Лин советует пассажирам воздержаться от употребления кофе и чая во время полета.

Как уже сообщал amic.ru, ранее немецкие медики посоветовали авиапассажирам избегать мест у иллюминаторов самолета.

Ученые утверждают, что окна пропускают до 47% лучей UVA. Из-за этого происходит преждевременное старение кожи и повышается риск развития рака кожи.