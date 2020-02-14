Лучший Дом культуры выберут на Алтае

Прием заявок на конкурс "Дом культуры. Новый формат" стартовал в Алтайском крае сегодня, 14 февраля. Документы от желающих поучаствовать будут принимать в региональном Министерстве культуры до 1 марта.

В ведомстве призывают муниципалитеты представить свои проекты, реализованные в 2017-2019 годах в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества.

Победителю краевого этапа предстоит защищать честь региона уже на Всероссийском конкурсе "Дом культуры. Новый формат".

Как уже сообщал amic.ru, ранее нападающий сборной России по футболу Федор Смолов оплатил ремонт в Доме культуры села Костин Лог Мамонтовского района.

Форвард принял участие в новом выпуске юмористического шоу Comment Out, в котором его оппонентом выступила телеведущая и певица Ольга Бузова. Согласно правилам, Смолов должен был либо выполнить смешное задание, либо заняться благотворительностью. Спортсмен решил выбрать второй вариант и отправил алтайскому Дому культуры 400 тысяч рублей.