Насильника-рецидивиста поймали по горячим следам в Барнауле

В Барнауле поймали подозреваемого в изнасиловании мужчину. Ночью 12 февраля в Железнодорожном районе краевой столицы он напал на девушку. Под угрозой убийства злоумышленник изнасиловал жертву. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Отмечается, что накануне преступления в районе проспекта Ленина барнаульцы видели этого мужчину. Он упорно приставал к прохожим девушкам и обронил личную вещь. Следователи сопоставили имеющиеся о мужчине сведения, и по горячим следам правоохранителям удалось идентифицировать личность подозреваемого и задержать его.

Им оказался 31-летний мужчина, который ранее был судим за изнасилование и в 2018 году вышел из колонии.

Сообщается, что потерпевшая девушка опознала в подозреваемом напавшего на нее человека. Разбирательство продолжается.

