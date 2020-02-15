12 сирот получили ключи от новых квартир в Алтайском крае

Ключи от новых квартир в райцентре Поспелихинского района выдали 12 селянам со статусом детей-сирот, сообщает пресс-служба регионального правительства. Церемония состоялась 14 февраля.
Начальник отдела учета и предоставления жилых помещений Регионального жилищного управления Оксана Вишнева уточнила, что в общей сложности в новом трехэтажном доме приобрели для сирот 30 однокомнатных квартир. Еще 18 человек смогут заехать в новое жилье в ближайшее время.
"Это полноценные однокомнатные квартиры, площадь каждой 30-33 квадратных метра, – рассказала Вишнева. – Как и предусмотрено техзаданием, помещение предоставляется с чистовой отделкой, установленной сантехникой, счетчиками и электрической плитой".
По информации Минстроя Алтайского края, в 2020 году для детей-сирот приобретут минимум 400 квартир. Первые пять лет они смогут использовать жилье по условиям социального найма, а затем приобрести его.
В Алтайском крае в список детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа внесено более 7 тысяч человек. Из них около 5 тысяч – совершеннолетние, то есть имеющие право на получение жилья.
Комментарии
а через пару лет, начнется... в этих квартирах невозможно жить, нарушена технология строительства и т.д. и т.п.
Откажусь от своих троих, может тоже получат жилье. А то ни материнского капитала, ни участка под строительство, никаких плюшек .
Ох, гетто в том доме будет.
Если даже половина сирот попытается жить и работать нормально, вторая половина будет просто бухать и развлекаться, организуют притоны.
Бедные соседи этих сирот! И не только соседи по дому, но и соседи из других домов...
Все нытики отписались. Вам мамки и папки до гробовой доски зады подтирают
Так ты посели их себе и вытирай им жопы, в чем проблема-то?
Откажусь от своих троих, может тоже получат жилье. А то ни материнского капитала, ни участка под строительство, никаких плюшек .
Зачем ты ноги раскидывала перед мужиками???
Карабас-Барабас - я, почтенный сирота, доктор кукольных наук.