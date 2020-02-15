12 сирот получили ключи от новых квартир в Алтайском крае

Ключи от новых квартир в райцентре Поспелихинского района выдали 12 селянам со статусом детей-сирот, сообщает пресс-служба регионального правительства. Церемония состоялась 14 февраля.

Начальник отдела учета и предоставления жилых помещений Регионального жилищного управления Оксана Вишнева уточнила, что в общей сложности в новом трехэтажном доме приобрели для сирот 30 однокомнатных квартир. Еще 18 человек смогут заехать в новое жилье в ближайшее время.

"Это полноценные однокомнатные квартиры, площадь каждой 30-33 квадратных метра, – рассказала Вишнева. – Как и предусмотрено техзаданием, помещение предоставляется с чистовой отделкой, установленной сантехникой, счетчиками и электрической плитой".

По информации Минстроя Алтайского края, в 2020 году для детей-сирот приобретут минимум 400 квартир. Первые пять лет они смогут использовать жилье по условиям социального найма, а затем приобрести его.

В Алтайском крае в список детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа внесено более 7 тысяч человек. Из них около 5 тысяч – совершеннолетние, то есть имеющие право на получение жилья.