Диетологи объяснили, как есть сладкое и не толстеть

Французские диетологи в беседе с РИА "Новости" рассказали, как нужно есть сладкое и при этом не набирать вес, а также ответили на вопрос о том, бывают ли строгие диеты эффективными.

"Если вы употребляете 2000 килокалорий в день, и вам нужно две тысячи килокалорий, чтобы жить, ваш вес останется стабильным. Но если вы едите 2300 килокалорий, а вам нужно всего 2000, и такое случается каждый день, тогда вы увидите изменения в весе в какой-то момент, конечно, не сразу, но в перспективе", – отметила эксперт по вопросам питания Паскаль Гурдон.

Как утверждает Гурдон, чтобы оставаться в стабильном весе или похудеть, необходимо научиться отказываться от еды, когда уже нет чувства голода. Гурдон подчеркивает, что, например, младенец ест только до тех пор, пока голоден, так как ребенок умеет чувствовать потребности организма – этому же должны учиться и взрослые.

По словам диетолога, такая же тактика беспроигрышно будет работать и с употреблением сладкого – если есть до насыщения, то никаких проблем не будет, а если переедать, то это будет откладываться.

Специалист подчеркивает, что во время еды нужно получать удовольствие от десерта, а не винить себя. В противном случае продукт просто не будет усвоен организмом. Также Гурдон обращает внимание на то, что большинство диет, на которые подсаживаются женщины, не приносят желаемого результата.

"Скорее рекомендуется не сидеть на диетах, чтобы похудеть. Потому что на самом деле диеты эффективны только в краткосрочной перспективе. Но когда диета заканчивается – или потому что надоело, или потому что достигнут желаемый результат – и человек возвращается к своему привычному питанию, то вес снова возвращается, могут добавиться и еще килограммы", – отметила диетолог.

Аналогичного мнения придерживается диетолог Летиция Корона. Она утверждает, что можно снижать вес, не придерживаясь жесткой диеты. Вместо этого лучше сбалансировать свое питание, обратить внимание на потребляемые калории и уделять время занятиям спортом.

При этом есть сладкое и не набирать вес – возможно. Но существуют нюансы: сладкое нужно есть в конце приема пищи, при этом нельзя заменять им обед или ужин, а также употреблять десерты между приемами пищи. Пропускать приемы пищи тоже нельзя, потому что возникает сильное чувство голода, которое мы пытаемся компенсировать за счет сахара, но сахар чувства насыщения не дает, заключила диетолог.