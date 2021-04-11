Фабрика смерти. Как освобождали концлагерь Бухенвальд

Фото в момент прихода на территорию концентрационного лагеря солдат армии США / TIME
Страшные кадры увидели американские военные, когда 11 апреля 1945 года освободили нацистский концлагерь Бухенвальд. В этот день заключённые устроили восстание, в результате которого сумели перехватить контроль над лагерем у отступавших соединений СС. В память об этом событии был учреждён Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
Американцы заставили немецких гражданских лиц осмотреть Бухенвальд, оказали помощь узникам и привезли журналистов, чтобы мир узнал о преступлениях нацизма. В общей сложности через лагерь прошли около четверти миллиона узников из всех европейских стран. Число жертв составляет около 56 000 человек.
Комментарии
И на фоне этого делают опрос по телефону о поправке :согласна ли я внести поправку о защиты животных.Вопрос от кого или отчего.?Ярый защитник животных и законодатель их охраны Адольф Алоисович дифференцировал людей от животного мира и предложил научные эксперименты не на животных а на цыганах,евреях и прочих неполноценных по его мнению людей,что ему успешно удалось.И только в мае 1945 года Советские войска зашли в Берлин и уничтожили экспериментальную лабораторию.Я конечно не против сохранения фауны,в том числе вирусов,клещей клопов...,но не в такой трактовке и не на данном этапе.
11.04.2020 12:09
Светлана Пухальская_yandex
Эти опросы проводят не потому что у кого-то там за высокой кремлевской стеной душа болит о животных.
А почему кстати немецким гражданам не предложено преклонять колено по аналогии с BLM?
немецким гражданам не предложено преклонять колено
Они евреям компенсации хорошие платят. Хотя знакомые немецкие граждане говорят, что все равно относятся к ним пренебрежительно