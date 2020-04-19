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Что нам стоит дом в Берлине. Как проходит процесс покупки жилья в столице Германии

, ИА "Амител"
Кто будет вести сделку и в какую сумму это обойдется
фото: firstcitiz.com

фото: firstcitiz.com

Один из способов выгодно инвестировать средства - купить жилье в Германии. Продажа недвижимости в Берлине осуществляется немецкими гражданами и застройщиками. 

Как купить недвижимость в Берлине

Сделка проводится в соответствии с законами Германии. После выбора жилья и утверждения его цены нотариус готовит проект договора купли-продажи. Участники сделки при необходимости могут внести корректировки. 

Соглашение также подписывается у нотариуса. Он защищает интересы обоих сторон. После проверки недвижимости нотариус создает счет в банке, на который покупатель перечисляет деньги. 

Средства зачисляются спустя три-четыре недели. Бывший владелец недвижимости получит их только тогда, когда покупатель получит право собственности.

После этого нотариус юридически оформляет недвижимость через специальный государственный орган. Новый владелец получает справку из Книги регистрации собственности. В общей сложности покупка и оформление недвижимости занимают примерно 60 дней.

Дополнительные расходы при покупке недвижимости

Покупателю придется заплатить налоги и комиссию риэлтору. Только после этого он регистрируется в госреестре как владелец недвижимости. Общий список дополнительных расходов следующий:

  • Налог на покупку недвижимого имущества – 3,5-6,5% от цены объекта.
  • Нотариальные услуги – 1-1,5% от цены объекта.
  • Комиссия риэлторского агентства – 3,5-6% от цены объекта.

Купить недвижимость может как физическое, так и юридическое лицо. При этом покупатель вправе сдавать в аренду, перепродавать, дарить купленное жилье. После покупки можно задуматься о получении мультивизы или вида на жительство (зависит от количества инвестированных средств).

 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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