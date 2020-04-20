Алтайская полиция за день оформила гражданство 92-летней труженице тыла

Сотрудники миграционной службы в Барнауле оформили гражданство РФ 92-летней труженице тыла за один день. Об этом сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Паспорт Евдокии Кузнецовой торжественно вручил начальник подразделения полиции по вопросам миграции Индустриального района города Олег Миновский. Сама женщина переехала на постоянное место жительства в 2019 году из Казахстана, оформив вид на жительство.

Как отметили в ведомстве, в годы Великой Отечественной войны Кузнецова трудилась в тылу. В преддверии 75-летия Победы сотрудники полиции помогли ей оперативно собрать документы, необходимые для оформления гражданства. Паспорт изготовили за один день, а женщина теперь может получать все льготы и выплаты, предусмотренные для участников ВОВ.