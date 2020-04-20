Алтайская полиция за день оформила гражданство 92-летней труженице тыла

Сотрудники миграционной службы в Барнауле оформили гражданство РФ 92-летней труженице тыла за один день. Об этом сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Паспорт Евдокии Кузнецовой торжественно вручил начальник подразделения полиции по вопросам миграции Индустриального района города Олег Миновский. Сама женщина переехала на постоянное место жительства в 2019 году из Казахстана, оформив вид на жительство.
Как отметили в ведомстве, в годы Великой Отечественной войны Кузнецова трудилась в тылу. В преддверии 75-летия Победы сотрудники полиции помогли ей оперативно собрать документы, необходимые для оформления гражданства. Паспорт изготовили за один день, а женщина теперь может получать все льготы и выплаты, предусмотренные для участников ВОВ.
Комментарии
Мужики. Могут, когда хотят. Есть оценки, что национальностей, проживающих на территории России, в странах бывшего СССР около 30 млн и почти все хотят в Россию, имеют здесь родственников
20.04.2020 12:30
гость
Мужики. Могут, когда хотят.
Точно мужики???
Как всегда работают для галочки. Я внучка этой бабушки и рассказываю как было на самом деле: Бабушку мы перевезли в 2018г в июле, вид на жительство дали только в феврале 2020. Для того , чтобы получить вид на жительство нам пришлось неоднократно ездить в миграционную службу, 4 раза переводили только паспорт с казахского на русский ( каждый перевод с заверением у нотариуса обходился примерно в 5000 рублей, 2 раза сдавать кровь на СПИД (бабушке 92 года!!!) . А теперь наша полиция молодцы за 1 день оформила паспорт!!! БОЛЬШОЕ СПАСИБО НАШЕМУ ГОСУДАРСТВУ!!!