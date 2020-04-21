Россияне все чаще интересуются в интернете, чем заняться на самоизоляции

Россияне все чаще стали интересоваться в интернете, чем занять себя на самоизоляции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение в пресс-службе "Яндекса".

Согласно этим данным, соотечественники стали больше интересоваться гигиеной и средствами защиты от коронавируса. Также подскочил, а в дальнейшем упал интерес россиян к покупке народных средств – куркумы и имбиря.

Во время самоизоляции люди стали чаще интересоваться виртуальными барами, прокатом собак, жонглированием, оригами и медитацией. Также стремительно растет интерес к чтению, видеоиграм, онлайн-концертам и тренировкам в домашних условиях.

Запросы "чем заняться" и "доставка" остаются на традиционно высоком уровне, а вот интерес "как завязать галстук" падает. Также стремительный рост показали запросы "пособия по безработице", а спрос на вакансии, наоборот, упал.

Примечательно, что в последнее время у "Яндекса" довольно часто спрашивают "когда все это закончится".