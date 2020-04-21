Аномальная жара идет в Алтайский край

Аномальная жара до +30°С ожидается в Алтайском крае в ближайшие дни, сообщает "Российская газета".

Эксперты отмечают, что сильное потепление в Западной Сибири связано с пересечением двух циклонов: потоки воздушных масс несут теплые ветры из Китая и Средней Азии.

"Мы находимся в самой теплой части антициклона, преобладают юго-западные воздушные потоки, которые и принесли нам аномальное тепло. Вполне возможно, что температура побьет все рекорды и будет перекрыт исторический максимум", – пояснила начальник ФГБУ "Обь-Иртышское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Наталия Криворучко.

Однако аномальная жара в апреле чревата массовыми лесными пожарами из-за сухой травы. Из-за нарушений запретов на сжигание мусора и разведение костров в ряде регионов Сибири сотрудники МЧС регистрируют в лесах по несколько крупных возгораний даже несмотря на режим самоизоляции.

Добавим, что 21 апреля в Алтайском крае будет очень тепло. Об этом информируют в региональном Гидрометцентре.

Столбик термометра в светлое время суток покажет от +21°С до +26°С. День будет солнечный и без осадков. Ветер восточный, его скорость при усилениях может достигать 13 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит от +22°С до +24°С. Как и по региону в целом – без осадков, а скорость ветра – до 8 м/с.

Наибольшее потепление в Алтайском крае будет 22 и 23 апреля – до +29°С и +30°С соответственно. Все дни будут солнечными и без осадков.