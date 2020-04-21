Министры и депутаты проведут уроки алтайским школьникам

Чиновники поделятся лайфхаками со школьниками в рамках онлайн-уроков, сообщает пресс-служба Минобразования Алтайского края. С такой инициативой выступил губернатор Виктор Томенко.
Свое участие в акции уже подтвердили региональные министры финансов (Данил Ситников), образования (Максим Костенко), культуры (Елена Безрукова), цифрового развития и связи (Евгений Зрюмов), а также начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерина Четошникова.
Также попробуют себя в роли преподавателей депутат Госдумы Наталья Кувшинова и представитель губернатора в АКЗС Стелла Штань.
Подключатся к мероприятию и другие чиновники регионального Министерства образования. В частности, среди них будут Галина Синицына и Лариса Терновая, которые побеждали в конкурсе "Учитель года Алтая".
Комментарии
Оградите детей от упырей!
21.04.2020 11:12
- гость - Чем они вам упыри? Можно развернутым ответом? Спасибо.
Чиновникам скучно в изоляции - поиграться захотелось? Чему они могут научить-то детей? Особенно Костенко, который даже собственную биографию каждый раз переписывает под текущие задачи.
Свое участие в акции уже подтвердили региональные министры финансов (Данил Ситников), образования (Максим Костенко)
Минитср финансов, которых нет, минитср образования, у которого нищие учителя и Четошникова. Хорошая компания.А зарплаты свои они будут озвучивать?
11:22
- гость -
Особенно Костенко, который
Это который форсит слово "буллшитинг" ?
О чем речь пойдет? Как хорошо в стране российской жить? О цифровой школе, о том что хотят закрывать физ мат школы и тд и тп?
Лариса Терновая - мой классный руководитель был. Самый лучший за всю историю.
Как делить , приумножить и обязательно диайвай "попилить"
Из заморского из лесу, где и вовсе сущий ад,
Где такие злые бесы - чуть друг друга не едят, -
Чтоб творить им совместное зло потом,
Поделится приехали опытом.
И так ни хрена толком не работает из-за непомерных нагрузок, так еще эти... Лучше бы выступили с инициативой завершить досрочно учебный год (тем более, "сверху" давно разрешили), и не издеваться над здравым смыслом!
Томенко, вы, никак, решили в тореадоров с населением поиграть? гоните в шею того "умника", который подал вам эту безумную идею! И запретите ему трепаться в СМИ о якобы успехах дистанта, не дразните гусей! Если сегодня вы этого не сделаете, завтра может быть поздно!
Не поняла, что за профанация учебного процесса? Каждый суслик— агроном? То есть, эти люди, в большинстве, такие профи, что им ничего не стоит пойти преподавать? Тогда флаг в руки— пусть идут работать в школы, а их место займут реальные управленцы, а не приемыши из других регионов
Серьёзно? Штань и министры в учителя? На общественные работы всех!
" Беда коль сапоги тачать начнёт пирожник , а печь пироги будет сапожник "
Отстаньте от образования , медицину вы уже "оптимизировали " !!!
ГОСПОДИ ! Да когда же они наиграются ?! ведь сил терпеть у народа уже не осталось .