Министры и депутаты проведут уроки алтайским школьникам

Чиновники поделятся лайфхаками со школьниками в рамках онлайн-уроков, сообщает пресс-служба Минобразования Алтайского края. С такой инициативой выступил губернатор Виктор Томенко.

Свое участие в акции уже подтвердили региональные министры финансов (Данил Ситников), образования (Максим Костенко), культуры (Елена Безрукова), цифрового развития и связи (Евгений Зрюмов), а также начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Екатерина Четошникова.

Также попробуют себя в роли преподавателей депутат Госдумы Наталья Кувшинова и представитель губернатора в АКЗС Стелла Штань.

Подключатся к мероприятию и другие чиновники регионального Министерства образования. В частности, среди них будут Галина Синицына и Лариса Терновая, которые побеждали в конкурсе "Учитель года Алтая".