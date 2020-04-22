Пользователи соцсетей рассказали, что сделают сразу после окончания самоизоляции

Режим самоизоляции, введенный в России в последних числах марта, планируют продлить как минимум до окончания майских праздников, а возможно и до 1 июня. Жизнь, к которой мы привыкли, неуклонно меняется и все ограничения в один прекрасный момент не снимутся. Миру, скорее всего, понадобится несколько лет, чтобы полностью прийти в себя, когда вирус будет не страшнее обычного гриппа.

Однако это не мешает пользователям соцсетей мечтать об обычной жизни, они строят планы, что сделают первым делом, когда выйдут из карантина и самоизоляции.

не знаю чего хотите вы, но я хочу лишь одного, да побыстрее: pic.twitter.com/QhySPBoSyF — Пьяный Твиттер (@drunktwi) April 16, 2020

Я, когда выйду на улицу после карантина: pic.twitter.com/uzVi47HVeG — ИНТЕРТЕЙМЕНТ ™ (@ENTERTAINMENTij) April 8, 2020

Схожу с друзьями в кино. Всё. — whoяблоко (@_tomato_hater) April 15, 2020

изоляция закончится, и мы выкатимся рубенсовскими телесами в чистые дворы и будем эротично блудить, как в "50 оттенков рыхлого", но из-за своих гаргантюиновых пантагрюэлей всё, что мы сможем наблудить это вставиться друг в друга складками до щелчка, словно мягкие шестерёнки — Генрих Коталкин (@kotalkin) April 3, 2020

мы с друзьями идём в бар после карантина pic.twitter.com/Fp4g0fS4Vt — дельта з нуликом по лямбда🐍 (@warholsdog) April 11, 2020

Пойду на ноготочки — motúznaya (@La72La) March 31, 2020

Те кто в России, наверно, будут меня проклинать. Когда у нас закончится карантин и я буду постить видосы с пляжей, кафешек с видом на море и как мы наслаждаемся солнцем, морем и свободой.

Надеюсь уже скоро — 🇪🇺R A S S E L🇪🇦 (@XaslerTv) April 15, 2020

давайте когда карантин закончится хорошенько это отметим- снежный городок построим или на каток пойдем, а? — Duran / Дюран (@userdie) April 17, 2020

После карантина надо двери делать пошире 😂 pic.twitter.com/pohjSPPJWc — Romanoff Roman (@Romannoff781) April 19, 2020

Мои ногти после карантина pic.twitter.com/ctQrMCUe1q — Lena Hadahane (@hadahanelena98) April 18, 2020

После карантина необходимо сделать так pic.twitter.com/S8XPsvH7cW — Чокирка (@ChokiChy) April 16, 2020

это я в кфс после карантина вкушаю любимый чизбургер pic.twitter.com/fCpCTtBOPO — heros_wife (@wife_heros) April 16, 2020

доброе утро, остановите мне пожалуйста



иначе после карантина у меня будет + 1 собака



я просто влюбилась господи pic.twitter.com/6Pt2VBrwfx — raymondo (@meythaam) April 14, 2020

Торговые Центры после карантина . pic.twitter.com/Lknx7Tz2Zk — Александр (@aleksandr4_) April 7, 2020

все: составляют списки того, что сделают после карантина, на какой фильм пойдут, куда поедут, что и где съедят



женщины в декрете: 😐😐😐 — цветочек (@svetachalova) April 6, 2020

Как будет выглядеть мой первый выход из дома после карантина pic.twitter.com/jauvLZ0gCs — твоя мамка знает (@kakegozovut) April 2, 2020