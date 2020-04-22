Покончить с эпопеей. Стало известно, когда на Алтае переработают опасные пестициды

Алтайский край несколько лет безуспешно пытался попасть в федеральную программу по обезвреживанию 5 тысяч тонн опасных отработанных отходов. Сейчас власти подали заявку на новую программу и рассчитывают наконец решить проблему в 2023 году. Об этом на пресс-конференции сообщил министр природных ресурсов региона Владимир Попрядухин.

"В Алтайском крае существует 10 мест хранения опасных отходов. Там расположено около 5 тысяч тонн пестицидов и агрохимикатов. Все они под строгим контролем, экологическая обстановка близ этих территорий в удовлетворительном состоянии", – сказал министр.

В год из бюджета выделяют 3 млн рублей на обслуживание законсервированных отходов.

Попрядухин напомнил, что последние четыре года власти предпринимали неоднократные попытки войти в специальную федеральную программу, чтобы получить финансирование. Но безуспешно.

Сейчас появилась новая программа "Росатома".

"Мы подготовили все документы, у нас их приняли и внесли в программу на 2023 год. За это время нам необходимо провести паспортизацию, разработать механизмы по утилизации. И, надеюсь, мы покончим с этой эпопеей", – заявил Попрядухин.

На уничтожение требуется около 1,6 млрд рублей.