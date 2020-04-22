Сотрудники ФСБ предотвратили массовое убийство в одном из учебных заведений Тюмени

Силовики задержали 18-летнего жителя Тюмени по подозрению в попытке устроить массовое убийство, пишет "РГ". Молодой человек готовился к вооруженному нападению на одно из местных учебных заведений.
У задержанного изъяли гладкоствольное ружье с патронами, два охотничьих ножа, аммиачную селитру, средства связи и скачанную в интернете инструкцию о том, как сделать взрывчатку.
Молодой человек подтвердил свои намерения. Подозрения укреплялись и показаниями свидетелей. Следствие считает, что преступный умысел у парня возник в апреле 2020 года, но довести дело до конца он не смог, так как был задержан.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пунктам "а", "е" части 2 статьи 105 ("Приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц").
Комментарии
Урод
онлайн обучение же ?
он что катку в контр-страйк затеял ?
Как то однобоко всё. Контекста маловато. А то местная публика махом диагноз гражданину поставит.
Так "учебные заведения" вроде как не работают?
Молодой человек готовился к вооруженному нападению на одно из местных учебных заведений.
Он вообще в курсе, что в школах никого нет?
15:56- гость - @Он вообще в курсе, что в школах никого нет?@
Вы зачем преступнику подсказываете?
Видимо ФСБ не в курсе, поэтому пропиарились неудачно!