Водитель "Газели" сбил пешехода и протаранил автобус на Алтае

Фото: МВД по Республике Алтай
Наезд на пешехода случился в Горно-Алтайске днем 21 апреля, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
По предварительным данным правоохранителей, 57-летний местный житель переходил нерегулируемый пешеходный переход на проспекте Коммунистическом, когда его сбил автомобиль ГАЗ-277501. Сбив мужчину, грузовик под управлением 60-летнего водителя из Алтайского края продолжил движение и протаранил автобус ПАЗ-32054.
Пострадавшего с травмами доставили в городскую больницу. Потребовалась госпитализация. Позднее в медучреждение обратилась кондуктор общественного транспорта. Она получила ушибы.
Анализ крови водителей на алкоголь дал отрицательный результат. По факту аварии полицейские проводят проверку. В частности, они выяснили, что у "Газели" вышла из строя тормозная система, что и послужило причиной ДТП.
Комментарии
Где ручной.
Судя по карте ДТП, у газелиста не хватило смелости остановиться въехав в дерево! Он решил что о пешехода мягче будет...
23.04.2020 09:43
- гость -
Он находился за рулем
23.04.2020 09:43
- гость -
Почил в бозе, вот где.
Вот так пенсионеру скорее помрут, давя друг друга и попадая в аварии чем от вируса....
под управлением 60-летнего водителя
а если-б не путинская пенсионная реформа - мог бы сидеть дома а не дорабатывать до пенсии...
23.04.2020 10:37
- гость -
Он то как раз на пенсию успел выйти. А вот про тех, кто не успеет выйти и будет работать можно каждый день говорить: "А вот был бы на пенсии, то от нечего делать пошел бы в магазин и его обязательно сбила бы машина. А так спасибо Путину - спас столько людей"