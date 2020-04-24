Четыре школьные столовые уличили в антисанитарии на Алтае

В ходе проверок организации детского питания в школах Чойского района прокуроры совместно со специалистами республиканского Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных требований, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай.

Нарекания вызвали столовые четырех средних общеобразовательных школ: Каракокшинской, Паспаульской, Ускучской и Чойской.

"Прокуратурой установлено, что работниками пищеблока образовательных организаций прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в образовательных учреждениях осуществлялся без необходимых документов, имелись факты хранения пищевых отходов рядом с приготовленными блюдами, грубо нарушалась технология обработки использованной посуды, которая имела видимые накопления органических остатков", – констатировали в ведомстве.

Еще одним нарушением стало привлечение самих школьников к уборке помещения для приема пищи.

По итогам рассмотрения предписаний прокуратуры директора образовательных учреждений отчитались об устранении нарушений. Ответственны вынесли штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.