Три таксы или один медведь. Как правильно держать дистанцию с другими людьми

Режим самоизоляции и карантина введен сейчас в большинстве стран мира. И чтобы остановить распространение вируса рекомендуется соблюдать дистанцию между людьми. ВОЗ советует держаться на расстоянии как минимум одного метра. В магазинах, у банкоматов и даже в церквях делают специальную разметку для этого.

Но рассчитывать в метрах расстояние довольно скучно, другое дело представлять между собой и другим человеком медведя, песцов или аллигатора.

Во Флориде, США

Let's try this again. To practice good social distancing, that space recommended by medical professionals is six feet, or the length of a mature white sturgeon. Alternatively, you could stand one @SturgeonHerman length apart, which is, about twice that length. #SturgeonDistancing pic.twitter.com/a5rnNI0eYj