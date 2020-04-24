Три таксы или один медведь. Как правильно держать дистанцию с другими людьми

Режим самоизоляции и карантина введен сейчас в большинстве стран мира. И чтобы остановить распространение вируса рекомендуется соблюдать дистанцию между людьми. ВОЗ советует держаться на расстоянии как минимум одного метра. В магазинах, у банкоматов и даже в церквях делают специальную разметку для этого.

Но рассчитывать в метрах расстояние довольно скучно, другое дело представлять между собой и другим человеком медведя, песцов или аллигатора.

Потому что каждый сибиряк знает размеры небольшого медведя pic.twitter.com/5bZ5GG0Eom — Лиля (@mama_lilya) April 20, 2020

Во Флориде, США

Let's try this again. To practice good social distancing, that space recommended by medical professionals is six feet, or the length of a mature white sturgeon. Alternatively, you could stand one @SturgeonHerman length apart, which is, about twice that length. #SturgeonDistancing pic.twitter.com/a5rnNI0eYj — ODFW (@MyODFW) March 24, 2020