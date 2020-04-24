Три таксы или один медведь. Как правильно держать дистанцию с другими людьми

Режим самоизоляции и карантина введен сейчас в большинстве стран мира. И чтобы остановить распространение вируса рекомендуется соблюдать дистанцию между людьми. ВОЗ советует держаться на расстоянии как минимум одного метра. В магазинах, у банкоматов и даже в церквях делают специальную разметку для этого.
Но рассчитывать в метрах расстояние довольно скучно, другое дело представлять между собой и другим человеком медведя, песцов или аллигатора.
Потому что каждый сибиряк знает размеры небольшого медведя pic.twitter.com/5bZ5GG0Eom— Лиля (@mama_lilya) April 20, 2020
Один медведь и два песца: в "Русской Арктике" посчитали, сколько видов, обитающих на ООПТ, поместится в безопасную карантинную зону между людьми😷 Как известно, врачи ВОЗ говорят о безопасной дистанции в 1,5-2 метра между людьми, которые показаны в рамках соблюдения санитарных норм и не несут риск заражения воздушно-капельным путём вирусом COVID-19. Многие страны выпустили плакаты, призывающие во время карантина соблюдать социальную дистанцию между людьми.😷😷😷 Так, например, в Швеции, создали плакат с изображением символа страны, лося, который помещён между двумя людьми, а австралийцы измерили безопасную социальную дистанцию в кенгуру и коалах. 🐨🐨🐨 В Национальный парк "Русская Арктика" присоединились к флешмобу и также посчитали, сколько песцов и моржей может вместиться в рекомендованное ВОЗ безопасное расстояние. Дизайнер Парка, Алёна Хан изобразила на плакатах основные виды, обитающие на ООПТ: белого медведя, новоземельского северного оленя, песца и моржа. 💚 Наслаждайтесь плакатами и не забывайте о правилах безопасности во время карантина, чтобы уберечь себя и своих близких в эти дни. #карантин #сидимдома
Во Флориде, США
Let's try this again. To practice good social distancing, that space recommended by medical professionals is six feet, or the length of a mature white sturgeon. Alternatively, you could stand one @SturgeonHerman length apart, which is, about twice that length. #SturgeonDistancing pic.twitter.com/a5rnNI0eYj— ODFW (@MyODFW) March 24, 2020
Let’s practise #SocialDistancing by keeping 1.5 metres distance or a kangaroo, two koalas or an emu apart. pic.twitter.com/VTPFuNLies— Allan McKinnon (@AusAmbBKK) April 3, 2020
И таксы! pic.twitter.com/ORjV1ggxKc— доктор суицидальных наук (@ofcnbr) April 20, 2020
Комментарии