Бизнес заинтересовался алтайским автотуркластером "Золотые ворота"

Инвесторы проявляют интерес к туркластеру "Золотые ворота", который находится на въезде в Бийске. Об этом во время онлайн-брифинга 24 апреля рассказал начальник управления туризма Евгений Дешевых.

"На территории площади пока работает только один объект – придорожный комплекс "Горная страна", – говорит Евгений Дешевых. – Однако интерес к кластеру со стороны бизнеса имеется. В прошлом году началась реконструкция заправочной станции, предполагающая ее расширение до заправочного комплекса. В стадии реализации еще один объект – газовая заправочная станция. И несколько земельных участков на территории этой площадки находятся в аренде у инвесторов. С ними заключены инвестиционные соглашения по строительству объектов, предоставляющих разные спектры услуг.

По словам Дешевых, в настоящий момент площадка находится на стадии развития. Темпы возведения туристских объектов зависят, в основном от финансовых возможностей инвесторов. Чтобы наполнить туркластер новыми объектами, администрация Бийска продолжает привлекать в проект бизнес, а управление по туризму оказывает содействие.

Напомним, что проект "Золотые ворота" строили на деньги федеральной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011-2018 годы". В прошлом году формирование кластера в части господдержки было завершено, а регион, по словам Дешевых, выполнил обязательства по строительству обеспечивающей инфраструктуры в полном объеме.