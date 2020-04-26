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В Петербурге поймали мелкого воришку. Алтайская полиция искала его по всей стране

, ИА "Амител"
Мужчина не хотел отрабатывать предыдущее преступление
Фото: 'Невские новости'

Фото: "Невские новости"

В Санкт-Петербурге сотрудники отдела вневедомственной охраны задержала мужчину, который совершил кражу из гипермаркета. Злоумышленник взял товар на сумму около пятисот рублей и проследовал мимо кассы к выходу. Скрыться ему не удалось – вскоре его поймали сотрудники Росгвардии.

При проверке по базе данных оказалось, что злоумышленника разыскивают в Алтайском крае. Ранее его приговорили к обязательным работам за совершение кражи, однако трудиться вор не стал и предпочел скрыться. 

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу, мужчину передали полицейским, которые оповестили своих алтайских коллег о поимке беглеца.

Ранее amic.ru писал, что барнаульская полиция помогла питерским коллегам задержать телефонного террориста из Северной столицы. Мужчина позвонил в колл-центр ВТБ в Барнауле и заявил, что собирается взорвать отделение банка в Санкт-Петербурге. Информацию передали питерским стражам порядка, которые и задержали звонившего.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

26.04.2020 08:42
гость

его приговорили к обязательным работам за совершение кражи, однако трудиться вор не стал и предпочел скрыться

Он и сейчас трудиться не будет и предпочтет скрыться

26.04.2020 08:43
аминь

парадокс.

26.04.2020 09:08
Гость

Капитализм однако: мало воруешь - в тюрьме сидишь, много воруешь - в думе....

26.04.2020 09:24
енот

Если беспредельно воруешь то сидишь на троне

26.04.2020 10:39
- гость -

Это не тот воришка. Опоздали. Того воришку из Петербурга уже не поймать, руки коротки.

26.04.2020 10:54
гость

за 500 руб. ищут по всей стране, вот на что идут деньги налогоплательщиков, смешно и умом непостижимо

26.04.2020 11:02
- гость -

Ищут всех и не только из-за 500 рублей

26.04.2020 11:05
- гость -

10:54гость @за 500 руб. ищут по всей стране, вот на что идут деньги налогоплательщиков, смешно и умом непостижимо@

А вы предлагаете с какой суммы ловить и наказывать? То есть до какой суммы сворованного можно автоматически прощать?

26.04.2020 12:03
- гость -

Ищет по всей стране изза кражи 500 руб... У них какой-то порог тыщи 2-3...это мелочь...

26.04.2020 12:34
- гость -

10:54гость @за 500 руб. ищут по всей стране, вот на что идут деньги налогоплательщиков, смешно и умом непостижимо@

Если у вас из садового домика, либо гаража, да пусть из квартиры похитят старую дрель ценой ... да уж никакой цены у ней и нет, вы всегда прощаете такие кражи...(в воровском жаргоне жертву называют лошарой, лохом. Также стоит отметить, что подавляющее число лохов таковыми себя не считают и даже обижаются, если им говорят, кто они есть на самом деле. Также есть теория, что все лохи страдают от чрезмерного ЧСВ, но тщательно это скрывают.)

26.04.2020 12:40
- гость -

Прославили воришку. Теперь на центральное ТВ пригласят.

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