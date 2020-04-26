В Петербурге поймали мелкого воришку. Алтайская полиция искала его по всей стране

В Санкт-Петербурге сотрудники отдела вневедомственной охраны задержала мужчину, который совершил кражу из гипермаркета. Злоумышленник взял товар на сумму около пятисот рублей и проследовал мимо кассы к выходу. Скрыться ему не удалось – вскоре его поймали сотрудники Росгвардии.
При проверке по базе данных оказалось, что злоумышленника разыскивают в Алтайском крае. Ранее его приговорили к обязательным работам за совершение кражи, однако трудиться вор не стал и предпочел скрыться.
Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу, мужчину передали полицейским, которые оповестили своих алтайских коллег о поимке беглеца.
Ранее amic.ru писал, что барнаульская полиция помогла питерским коллегам задержать телефонного террориста из Северной столицы. Мужчина позвонил в колл-центр ВТБ в Барнауле и заявил, что собирается взорвать отделение банка в Санкт-Петербурге. Информацию передали питерским стражам порядка, которые и задержали звонившего.
Комментарии
его приговорили к обязательным работам за совершение кражи, однако трудиться вор не стал и предпочел скрыться
Он и сейчас трудиться не будет и предпочтет скрыться
парадокс.
Капитализм однако: мало воруешь - в тюрьме сидишь, много воруешь - в думе....
Если беспредельно воруешь то сидишь на троне
Это не тот воришка. Опоздали. Того воришку из Петербурга уже не поймать, руки коротки.
за 500 руб. ищут по всей стране, вот на что идут деньги налогоплательщиков, смешно и умом непостижимо
Ищут всех и не только из-за 500 рублей
10:54гость @за 500 руб. ищут по всей стране, вот на что идут деньги налогоплательщиков, смешно и умом непостижимо@
А вы предлагаете с какой суммы ловить и наказывать? То есть до какой суммы сворованного можно автоматически прощать?
Ищет по всей стране изза кражи 500 руб... У них какой-то порог тыщи 2-3...это мелочь...
10:54гость @за 500 руб. ищут по всей стране, вот на что идут деньги налогоплательщиков, смешно и умом непостижимо@
Если у вас из садового домика, либо гаража, да пусть из квартиры похитят старую дрель ценой ... да уж никакой цены у ней и нет, вы всегда прощаете такие кражи...(в воровском жаргоне жертву называют лошарой, лохом. Также стоит отметить, что подавляющее число лохов таковыми себя не считают и даже обижаются, если им говорят, кто они есть на самом деле. Также есть теория, что все лохи страдают от чрезмерного ЧСВ, но тщательно это скрывают.)
Прославили воришку. Теперь на центральное ТВ пригласят.