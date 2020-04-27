Бесплатных автобусов на Родительский день в Барнауле не будет

В Родительский день, 28 апреля, в Барнауле не будут организовывать бесплатную доставку к местам захоронений. Об этом напоминает пресс-центр администрации города.

В мэрии подчеркивают, что на территории Алтайского края действуют ограничительные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко.

"Согласно документу, органам местного самоуправления запрещено организовывать доставку жителей к местам захоронений, а гражданам рекомендовано воздержаться от самостоятельного посещения кладбищ в Родительский день", – сказано в сообщении администрации Барнаула.

Отмечается, что МУП "Специализированная похоронная служба" проводит обработку мест общественного пользования на кладбищах.