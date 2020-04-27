Бесплатных автобусов на Родительский день в Барнауле не будет

В Родительский день, 28 апреля, в Барнауле не будут организовывать бесплатную доставку к местам захоронений. Об этом напоминает пресс-центр администрации города.
В мэрии подчеркивают, что на территории Алтайского края действуют ограничительные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко.
"Согласно документу, органам местного самоуправления запрещено организовывать доставку жителей к местам захоронений, а гражданам рекомендовано воздержаться от самостоятельного посещения кладбищ в Родительский день", – сказано в сообщении администрации Барнаула.
Отмечается, что МУП "Специализированная похоронная служба" проводит обработку мест общественного пользования на кладбищах.
Комментарии
А не проще тогда не "рекомендовать", а кладбища закрыть просто?
Или "проще" - это не про нашу буржуазную власть?
как закрыть??? а у них там могилки сором поросли по уши!!!
сарказмЪ
Все равно доедем!
закрыть? Боюсь если вам дать власть в руки вы такие фокусы натворите. Например запретить комарам летать....Деточка! Это не реально.
У нас на работе уже сегодня поотпрашивались уехали туда, Завтра вторая половина свалит.
>> Все равно доедем!
Езжайте, место себе присмотрите
>> Все равно доедем!
Езжайте, место себе присмотрите
Давно присмотрел! Тебе от этого легче стало? ))))
27.04.2020 14:32
- гость -
Он хочет его перехватить, что бы вам не досталось
Давно присмотрел!
там и оставайся сразу
Интересно посмотреть на тех, кто завтра на черницкое и михайловское общественным транспортом потащится.
их ничто не остановит
Давно присмотрел!
там и оставайся сразу
Маме с папой своим этой скажи!
27.04.2020 14:57
- гость -
Мои родители не такие дураки, быть там где не нужно.
27.04.2020 15:01
- гость - Надо же. А оленя такого воспитали!
27.04.2020 15:01
- гость -
И это правильно! Однако, далеко не все голову включают, судя по высказываниям здесь.
на погосте тишина, благодать.
сгрести в сторону мусор. убрать траву, посадить цветочки, разложить на столике иички, огурчики, нехитрую снедь. Деду налить стопачку, накрыть горбушкой. он любил на праздник фронтовые 100 грамм.
глубоко вздохнуть.. как летит время. ...
недавно было детство, а уже пятый десяток.
27.04.2020 15:57 гость, очень трогательно... время летить...