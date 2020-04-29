Так заканчивается дружба. Житель Алтайского края оставил соседа без глаза

Жителя Егорьевского района осудили за причинение тяжкого вреда знакомому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Как установили следователи, двое мужчин живут по соседству и дружат семьями. В один из вечеров, когда соседи совместно проводили вечер, между одной из супружеских пар разгорелся конфликт. Мужчина решил заступиться за жену друга и ударил его кулаком в лицо, что привело к потере глаза у пострадавшего.
Защитника признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Суд назначил ему условное наказание с выплатой морального вреда в 200 тысяч рублей и затрат на лечение.
Комментарии
200 штук за глаз? Если мне кто-нибудь выбьет глаз, ценой будет его жизнь. Как жить без глаза?
Если бы это был глаз судьи, которая вынесла решение, эта тетка оценила бы его совсем в другую сумму. Причем мотивировала бы, что без глаза она не может видеть все обстоятельства и вершить правосудие.
"Бить человека по лицу я с детства не могу" /В.Высоцкий/
Этот - смог .А может они оба из одного теста - просто этот ударил первым.
Око за око
Так Фемида вообще без глаз еслив что...