Скандал на шоу "Маска". Победителя обвинили в плагиате

Победителя шоу "Маска" Анатолия Цоя обвинили в плагиате. Белорусская певица Палина заявила, что он полностью скопировал ее кавер на песню Аллы Пугачевой "Позови меня с собой".

Исполнительница отметила, что еще в прошлом году записала кавер на знаменитую композицию и даже сняла клип. По ее словам, Цой полностью скопировал ее видение.

"Обидно, что кто-то может так делать, да и все. Без лишнего упоминания, какой-либо сноски или хотя бы захудалой благодарности на электронную почту. Обидно, что у большой дружной команды не нашлось, что от себя добавить в аранжировку по существу", – написала Палина.

Поскольку речь идет о кавере на песню, певица не сможет юридически отстоять свое право на ее исполнение.