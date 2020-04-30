Жителей Алтайского края приглашают принять участие в новом танцевальном проекте

29 апреля в Алтайском крае стартует танцевальный проект "Рио-Рита – радость Победы". Для участия в конкурсе нужно отправить свое видео с танцем.

"В этом году мы не смогли провести полноценный фестиваль, поэтому решили, что все его потенциальные участники могут станцевать в память о той радости, которую принесла Победа. Нам хотелось бы восстановить культуру танцев 40-х годов, научить им молодое поколение", – рассказали организаторы мероприятия.

Для участия в проекте нужно станцевать и записать танец на видео. Желательно с помощью костюмов воссоздать атмосферу мая 1945 года. Итоги будут подведены в двух номинациях – среди любителей и профессиональных танцоров.

Все участники получат сертификаты, а победителям вручат благодарственные письма губернатора Алтайского края (первое место) и партнеров конкурса (второе и третье место).

Заявки принимаются с 29 апреля по 19 мая на электронную почту larisa-studio@yandex.ru. Ознакомиться с положением можно по ссылке www.larisa-studio.ru. Итоги будут опубликованы 29 мая на сайте победавкаждомизнас.рф и в соцсетях проекта.