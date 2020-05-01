"Спасибо за все". Автомобиль исписали ругательствами в Барнауле

Неизвестный злоумышленник исписал краской автомобиль Land Rover Discovery в столице Алтайского края.
Инцидент произошел на улице 80-й Гвардейской Дивизии рядом с несколькими торговыми точками. Фотографии опубликовали в сообществе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
Часть места заняли ругательства. Были и другие высказывания: "Скажи всем правду, раз такой святой" и "Спасибо за все".
Большинство комментаторов не одобрили такой поступок. Если импульсивного "художника" поймают, ему может грозить уголовная ответственность за порчу чужого имущества.
Комментарии
Скажи всем правду
Владельцу наверное есть, что скрывать. Чтобы поймать злоумышленника, надо допросить владельца, пусть скажет правду
Владельцу дорогой иномарки предложили "сказать всем правду"
Возможно по поводу происхождения денег на дорогую иномарку
Опять кому-то айфон не подарили.
Потому что не наработала
Жене надо сказать правду, раз он такой святой и ради жены, бросил любовницу. "Скажи всем правду, раз такой святой". Ну все таки не все было плохо: "Спасибо за все".
Как говорят французы: "ищите Ленку".
Вы где здесь дорогую иномарку увидели, этот Дискарь Ленина видел))
Где тут дорогую иномарку нашли? Машине лет 20. Дорогая она только в содержании
Году в 80 возможно дорогая была
Баба отомстила, хозяин точно знает кто.
Накажет.
полюбас 40 летняя истеричка, потому что более свежее и неприхотливое мясо нашли
Хозяину машины самому, поди, не выгодно, чтобы нашли "маляра".
Это тачка моего друга он женат и семья, у которого последние 3 месяца появился дружок, который слишком часто начал появляться среди общей компании. я еще тогда начал подозревать, но фактам не верил а верил в святость своего друга, идеального семьянина.
что то не могу дорогую иномарку разглядеть ))
видимо шалашовку за ненадобностью в утиль сдал, а та обиделась.
в следующий раз будет думать под кого ложится
1.05.2020 15:08
Максим
у которого последние 3 месяца появился дружок,
Он что голубок?
Дружок не петух с докучайки?
Владельцу дорогой иномарки
Лэндик лохматого года... Не самая дорогая иномарка. Если конечно на доходы населения цену не экстраполировать))
1.05.2020 14:35
М@з@ф@к@
Году в 80 возможно дорогая была
Мамкафака, в 80-м году такой модели еще не было. ТОгда квадратишь-практишь-гут в моде были.