Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап".
Как отмечается, Ким Чен Ын 1 мая посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхёнан-Намдо. Это было первое его появление на публике с 11 апреля.
"Во время исполнения приветственного марша уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын появился на церемонии и лично разрезал ленточку. Затем он с теплотой помахал рукой в ответ толпе и строителям, которые с энтузиазмом кричали ура", – пишет издание.
Напомним, после сообщений о том, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции в ряде зарубежных СМИ стали распространяться слухи о его тяжелом состоянии и даже смерти. Однако позже эту информацию официально опровергли.
Комментарии
Корейцы тоже Ура кричат? Как по - корейских будет?
ура - на корейском 후 레이
пользуйся! ))
красава!
А это точно он или его двойник?
2.05.2020 14:26
- гость -
красава!
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Ну да, прямо пончик с чубчиком.
В запое был однако.
Корейцы заводы открывают, строят свою страну, они не пропадут.
солнцеликий вернулся к нам
здоров и жизнерадостен... хорошая новость