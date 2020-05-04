Уволенный из "Марии-Ра" грузчик разнес стеллаж с алкоголем

Уволенный грузчик супермаркета алтайской сети "Мария-Ра" отомстил администратору точки за увольнение, разгромив винно-водочный отдел, сообщает Telegram-канал "Открытый город".

Инцидент с разъяренным бывшим работником магазина произошел в городе Таштаголе Кемеровской области. Мужчина швырял бутылки с крепкими напитками прямо на кафельный пол. Сотрудники в этот момент прятались между рядами с фруктами и овощами.

Был ли грузчик пьян во время дебоша, не уточняется. За что его уволили – неизвестно.

Ранее amic.ru сообщал, что руководитель алтайской сети магазинов "Мария-Ра" Евгений Ракшин заявил, что на время карантина компания не будет брать плату с арендаторов, разместившихся на торговых площадях ретейлера, которые вынуждены закрыться.