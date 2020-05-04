Уволенный из "Марии-Ра" грузчик разнес стеллаж с алкоголем

Уволенный грузчик супермаркета алтайской сети "Мария-Ра" отомстил администратору точки за увольнение, разгромив винно-водочный отдел, сообщает Telegram-канал "Открытый город".
Инцидент с разъяренным бывшим работником магазина произошел в городе Таштаголе Кемеровской области. Мужчина швырял бутылки с крепкими напитками прямо на кафельный пол. Сотрудники в этот момент прятались между рядами с фруктами и овощами.
Был ли грузчик пьян во время дебоша, не уточняется. За что его уволили – неизвестно.
Ранее amic.ru сообщал, что руководитель алтайской сети магазинов "Мария-Ра" Евгений Ракшин заявил, что на время карантина компания не будет брать плату с арендаторов, разместившихся на торговых площадях ретейлера, которые вынуждены закрыться.
Комментарии
Теперь или выплатит ущерб или бесплатный санаторий.
Пролетарский гнев!
Шо, опять винные склады??
А они так и не понимают. Бежать некуда. Столбов и деревьев много где их вешать будут.
Разбил- значит купил.
Скажет, что случайно задел, на полках плохо расставлены, не закреплено.
Физкультурник первый разпространитель заразы
Создаёт очередь у касс искуственно,
Половина касс не работает
Отомстил сам себе.
А-ха-ха-ха, так их, проклятых буржуинов!
красава грузчик!уничтожил отраву!
А вот интересно: полисменов на него вызвали?
Заявление и т.д.?
За этим делом было бы интересно последить.
Может как с той Глорией ситуация получится?
Когда поймали воришку с энным количеством штанов на около 10т.р., а когда начали разбираться там по приходным счет-фактурам от силы на 1т.р. набежало. И отпустили воришку за отсутствием состава.
Было бы любопытно....