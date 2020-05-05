Холод и дожди. Прогноз погоды в Алтайском крае на 5 мая

Холодный и дождливый день ожидается во вторник, 5 мая, в Алтайском крае, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха днем составит от +10°С до +15°С. В отдельных районах края возможны небольшие дожди, а по югу и востоку – умеренные. В утренние часы в западных районах региона возможен туман. Ветер юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с, а при порывах – до 20 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от +10°С до +12°С. Временами дождь. Ожидается, что скорость ветра в краевой столице не превысит 10 м/с.