Психическое здоровье мясоедов оказалось крепче, чем у вегетарианцев

Американские психологи доказали, что приверженцы животной пищи менее предрасположены к депрессии и тревожности в сравнении с вегетарианцами и веганами, пишет PsyPost.

Исследователи изучили 18 предыдущих работ на тему психического здоровья и употребления мяса. Всего в выборку вошли 149 559 мясоедов и 8584 вегана или вегетарианца.

И хоть во время одного из экспериментов люди, отказавшиеся от мяса, были в хорошем настроении, ряд долгосрочных исследований доказывают, что именно среди них больше склонных к депрессии, тревожности и нанесению себе вреда людей.

Ученые объясняют это сразу несколькими причинами. Так, веганский и строго вегетарианский рацион может привести к недостатку питательных веществ, что повышает риск развития депрессии и тревожности. Также страдающие от психических расстройств люди могут постоянно менять диеты в качестве самопомощи.

Некоторые же люди с расстройствами пищевого поведения отказываются от животной пищи, чтобы скрыть свою болезнь. Кроме того, вегетарианцы очень чувствительны к страданиям животных и могут испытывать тревогу или пребывать в депрессии из-за этого.