Психическое здоровье мясоедов оказалось крепче, чем у вегетарианцев

Американские психологи доказали, что приверженцы животной пищи менее предрасположены к депрессии и тревожности в сравнении с вегетарианцами и веганами, пишет PsyPost.
Исследователи изучили 18 предыдущих работ на тему психического здоровья и употребления мяса. Всего в выборку вошли 149 559 мясоедов и 8584 вегана или вегетарианца.
И хоть во время одного из экспериментов люди, отказавшиеся от мяса, были в хорошем настроении, ряд долгосрочных исследований доказывают, что именно среди них больше склонных к депрессии, тревожности и нанесению себе вреда людей.
Ученые объясняют это сразу несколькими причинами. Так, веганский и строго вегетарианский рацион может привести к недостатку питательных веществ, что повышает риск развития депрессии и тревожности. Также страдающие от психических расстройств люди могут постоянно менять диеты в качестве самопомощи.
Некоторые же люди с расстройствами пищевого поведения отказываются от животной пищи, чтобы скрыть свою болезнь. Кроме того, вегетарианцы очень чувствительны к страданиям животных и могут испытывать тревогу или пребывать в депрессии из-за этого.
Комментарии
Хищники - мясоеды. Животные, которых используют - травоядные: овцы, бараны, коровы, лошади,верблюды и т.п.
Дак оно и понятно, вегетарианцы поесть нормально не могут вот и с психическим здоровьем поэтому у них всё плохо.
Ну да, они постоянно подвох во всем ищут, как бы им чего не подсунули.
Денег на мясо нет ,вот родился вегетарианец,
Просто мясоедам на всё плевать, они лопают мясо, не задумываясь каким путем оно получено!!! У таких людей часто и интеллект ниже, и моральные ценности под вопросом, и с эмпатией проблемы. А тот, кто понял, что звери также чувствуют боль - моральную и физическую, тот задумывается над несовершенством мира, конечно, начинает больше переживать и тревожиться! Советую прочитать интервью создателя фильма "Гунда" Виктора Косаковского. Очень познавательно, заставляет задуматься!!!
6.05.2020 10:32
Студент
Просто травоедам на всё плевать, они лопают траву, не задумываясь каким путем оно получено!!! У таких людей часто и интеллект ниже, и моральные ценности под вопросом, и с эмпатией проблемы. А тот, кто понял, что травка также чувствуют боль - моральную и физическую, тот задумывается над несовершенством мира, конечно, начинает больше переживать и тревожиться! Советую не давить в себе инстинкты, человек это хищьник и попробовать хороший стейк, шашлык или просто кусок мяса сваренный!
Может, они изначально не совсем в адеквате, раз отказались есть привычную пищу? Ну и витаминов группы бе не получают достаточно. +аминокислоты некоторые есть только в мясе.
Просто мясоедам на всё плевать, они лопают мясо... У таких людей часто и интеллект ниже, и моральные ценности под вопросом
Кто из Нобелевских лауреатов вегетарианец?