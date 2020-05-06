Полиция разыскивает людей, вырубивших березовую рощу в поселке Южном. Об этом сообщает Barnaul22.
Деревья росли на берегу озера Варежка, рядом с улицей Зоотехнической. В апреле неизвестные вырубили почти 100 молодых берез. Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту сообщил, что запросов на снос и обрезку деревьев в районе поселка Южного к ним не поступало. Кроме того, ведомство не выдавало разрешения на работы, а, следовательно, вырубку провели незаконно.
Администрация поселка обратилась в полицию с просьбой привлечь к уголовной ответственности всех причастных к экологическому преступлению. Стражи порядка разыскивают подозреваемых.
Комментарии
На дрова пустили.
Варежка... Детство на нём прошло... Купались всем посёлком... Зимой с горы катались … Потом заболотилось. Администрация не дала там зону отдыха сделать …
И что , никто не видел из близ лежащих домов ? Не верю ! Всем было по ….. , только кто -то один неравнодушный оказался . А другие достойны жить в том де....ме , что осталось
Как можно было не заметить полиции, гражданам, что пилят целую рощу..
А у меня вопрос - это были посадки или сорные заросли? Много лет там не был, но насколько помню, озеро заболотилось, а берега заросли, никто там порядок не наводил.
Ну а чем полицейские занимались? Ловили кто самоизоляцию нарушал? Ну да, это же легче чем конкретной работой заниматься и ловить преступников! Преступность процветает, а полиция табуном по городу самоизоляцию контролирует!
Тот кто подаст заявку на владение, строительство
В барнаульском поселке неизвестные вырубили почти 100 молодых берез
В Барнауле известные парк выкосили и никого не нашли.