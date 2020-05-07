Почтальонам Алтайского края повышают зарплату

Алтайский край вошел в список 14 регионов, в которых поднимут зарплату сотрудникам "Почты России", сообщает РБК.

В перечень также вошли Владимирская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Омская, Свердловская, Смоленская, Тверская и Ульяновская, области, а также Дагестан, Карелия, Якутия и Ханты-Мансийский автономный округ.

В этих субъектах трудятся около 37,8 тысячи сотрудников. Их зарплата в среднем вырастет на 20%.

Стоит отметить, что это уже третий этап поднятия зарплаты почтальонам. В предыдущие два этапа оплату труда увеличили в 47 регионах. Это коснулось 139 тысяч сотрудников.

До конца 2020 года компания планирует поднять зарплату 224 тысячам работников. Для достижения этой цели выделено 11,5 млрд рублей.