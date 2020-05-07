Почтальонам Алтайского края повышают зарплату

Алтайский край вошел в список 14 регионов, в которых поднимут зарплату сотрудникам "Почты России", сообщает РБК.
В перечень также вошли Владимирская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Омская, Свердловская, Смоленская, Тверская и Ульяновская, области, а также Дагестан, Карелия, Якутия и Ханты-Мансийский автономный округ.
В этих субъектах трудятся около 37,8 тысячи сотрудников. Их зарплата в среднем вырастет на 20%.
Стоит отметить, что это уже третий этап поднятия зарплаты почтальонам. В предыдущие два этапа оплату труда увеличили в 47 регионах. Это коснулось 139 тысяч сотрудников.
До конца 2020 года компания планирует поднять зарплату 224 тысячам работников. Для достижения этой цели выделено 11,5 млрд рублей.
Комментарии
Мммм около 16 тыщ будут получать. прям огонь....и это уже трижды поднимали....какие молодцы. вот бы чиновникам такую зарплату.
Почта работает всю эпидемию в обычном режиме. У сотрудников минимальная зарплата. Бюджет хотя бы защитные средства им выделил, маски, перчатки, санитайзеры, установили кварцевые лампы для обработки помещений.