Эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги пройдет накануне Дня Победы

Эстрадная певица даст первый в своей жизни концерт в онлайн-формате. Он состоится 8 мая в прямом эфире проекта WinkLive.

Елена Ваенга исполнит свои любимые песни "Королева", "Золотая рыбка", "Тайга", "Шопен", "Цветы" и другие.

"Для меня – так точно событие, это будет первый в моей жизни онлайн-концерт, да еще накануне такого большого праздника. Да, нам всем непросто соблюдать ограничения, но это очень важно – оставаться дома. Знаете, мы всегда торопимся, у нас много работы, но сейчас появилось время побыть с семьей и сделать то, о чем мы с теплотой будем вспоминать всю свою жизнь. Пусть все-все будут здоровы! Обязательно присоединяйтесь к прямому эфиру, задавайте вопросы, подучите слова – споем вместе", – сказала Елена Ваенга.

Также во время концерта певица ответит на вопросы телезрителей. Задать их можно в официальном аккаунте "Ростелекома" в Instagram в комментариях к анонсу концерта. Самые интересные вопросы прозвучат во время прямой трансляции.

Выступление будет доступно в прямом эфире на телеканале "Всё ТВ" видеосервиса Wink бесплатно и без регистрации. Начало концерта в 20:00 по московскому времени, 24:00 по местному.