К 75-летию Победы. Аэрография с военной символикой появилась в Барнауле

Яркие арт-объекты появились на улицах и проспектах города. Барнаульский художник Станислав Кудрявцев при поддержке Алтайского филиала компании "Ростелеком" разрисовал военной символикой серые шкафы с оборудованием. Акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Этой акцией мы хотим выразить глубокое уважение ветеранам войны, отдать дань памяти героически погибшим воинам и поздравить горожан с юбилейным днем Великой Победы", – говорит директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Объекты с аэрографией находятся на проспекте Ленина рядом с ЦУМом, у здания отделения Центрального банка России на пересечении улицы Молодежной и Социалистического проспекта, а также возле концертного зала "Сибирь". На них изображены водружение Красного знамени на здание Рейхстага, военные ордена и медали, георгиевские ленточки, символическое "Спасибо" и "С праздником!" Всего разрисовано 22 шкафа.