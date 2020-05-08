Семьи, имеющие право на материнский капитал, могут получить выплату 5 тысяч рублей, даже если у ребенка еще нет СНИЛСа, сообщает Пенсионный фонд РФ.

"Теперь родители могут обратиться за средствами, даже если у ребенка еще нет СНИЛСа, страховой номер будет оформлен автоматически по сведениям реестра ЗАГСа", – сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что при подаче заявления через личный кабинет на портале ПФР родителям достаточно указать имя и дату рождения ребенка, после чего СНИЛС найдут в базе данных и добавят к заявлению. Таким образом, обратиться и получить выплату на детей до трех лет можно полностью дистанционно, даже если родители не успели оформить СНИЛС детям.

В ПФР пояснили, что при заполнении электронной формы на сайте Пенсионного фонда владельцу сертификата теперь достаточно указать только БИК банка и номер счета, на который необходимо перечислить средства. Остальные реквизиты будут заполнены автоматически.

В фонде подчеркнули, что некоторые заявители путают банковские реквизиты и вместо расчетного счета указывают номер карты. Именно поэтому в ПФР максимально и упрощают формы заявления.

Выплата в размере 5 тысяч рублей положена всем семьям, у которых право на материнский капитал появилось или появится до 1 июля текущего года. Даже если средства по сертификату уже израсходованы полностью. 5 тысяч предоставляются ежемесячно на каждого ребенка в семье, не достигшего трех лет. Они выплачиваются дополнительно к материнскому капиталу, не уменьшая его размер. Заявление на выплату можно подать до октября.