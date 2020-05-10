Стало известно, как проверяют продукты для президентского стола

Бывший генеральный директор комбината "Кремлевский", президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, как проверяют продукты при подаче на стол первым лицам, в том числе и российскому президенту. Его слова передает РИА "Новости".
"Что до личных гастрономических предпочтений, с Владимиром Владимировичем Путиным я не работал, кормили его несколько раз, но никто нам не говорил о каких-то предпочтениях. Там же вообще есть спецкухня, и кормит его Федеральная служба охраны, в остальных случаях во время приготовления пищи всегда присутствует специальный санитарный врач", – рассказал Бухаров.
Шеф-повар подчеркнул, что порой продукты не проходили проверку в лаборатории, даже несмотря на наличие сертификатов соответствия. В таком случае приходилось корректировать меню прямо на ходу, резюмировал он.
Комментарии
А пьёт он чаи из алтайских трав без сахара.Крепкого здоровья нашему президенту.
Мне. Вот по хрену как живется тому, кто отобрал не только имущество у народа, но и моих личных 5 лет жизни.
Обнулённый, боится как бы не обнулили, представляете ....не сладко ему...
10.05.2020 10:20
Медведь-шатун
Да погоди ты, он еще пытается легитимизировать эту пропихнутую обнулинщину, хоть она и так уже действует)))))
Если говорить о пенсиях,то оно конечно:мог бы изыскать другие внутренние резервы.И не из рук стариков (
Кушай на здоровье, дядь Вов, не обкакайся.
Помни, за чей счёт питаешься.
а мы замазку вместо сыра, по цене нормального.
31 резиденция с толпой обслуги и это только один из подобных содержанцев, пусть и самый главный, цари нервно курят в сторонке и это 21 век, а кругом люди с зп в 200-300 баксов, таких пособий даже нет в развитых странах.
А народ дерьмище жрёт
Благодаря его импортозамещательству
Не надо заниматься импортозамещением?Это вредит стране?У вас,дружок, в голове тараканы бегают.