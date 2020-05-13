Ученые назвали продукты, выводящие из организма свободные радикалы. Об этом сообщает "Российская газета".

Свободные радикалы – класс веществ, вызывающих окислительный процесс, который приводит к повреждению клеток и ДНК внутри них. Их избыток провоцирует сердечные, нейродегенеративные и онкологические заболевания, а человек начинает преждевременно стареть.

По мнению экспертов, противодействовать канцерогенам помогают антиоксиданты, витамины С и E, бета-каротин, полифенолы, селен и марганец. Микроэлементы нейтрализуют их и выводят из организма.

Больше всего их содержится в сезонных овощах и фруктах, которые растут в естественной среде и самостоятельно созревают. К ним медики относят домашнюю клубнику, апельсины, лимоны, сладкий перец, киви и растительные масла. Кроме того, отличным источником селена служат злаки и грибы, а получать необходимый марганец поможет темный шоколад.

Но главное, не переусердствовать – слишком большое количество витаминов в организме может привести к гипервитаминозу и нарушению обмена веществ, которые также вредны для здоровья.