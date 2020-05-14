Ежедневное употребление сладких напитков приводит к высокому риску заболеваний сердечно-сосудистой системы у женщин. Об этом сообщает MedikForum.ru со ссылкой на результаты научной работы, опубликованные в Journal of the American Heart Association.

Исследование длилось с 1995 года в Калифорнии и включило в себя почти 100 тысяч пациентов. Выяснилось, что женщины, которые каждый день пили высококалорийные безалкогольные напитки, на 20% чаще погибали от инсультов и на треть больше страдали от закупорок сосудов, нежели те, которые не употребляли сладкие напитки.

Врачи отнесли к группе опасных лимонады, соки и бутилированный чай с добавлением большого количества сахара. По мнению автора работы Шерила Андерсона, высокий уровень глюкозы приводит к ожирению, вызывает скачки инсулина в крови и другие состояния, которые лежат в основе большинства сердечно-сосудистых заболеваний.