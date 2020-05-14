Серьезная авария произошла на трассе Бийск — Барнаул. О происшествии сообщили очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Уточняется, что инцидент произошел в Троицком районе. По предварительной информации, водитель иномарки пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем. Легковушка получила серьезные повреждения.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, пожарные и медики. По информации ГИБДД, в результате погиб водитель легковушки. Движение по трассе затруднено.
Комментарии
Дорога от Барнаула до Бийска узкая. Надо расширять и ставить ограничители от встречного направления.
Похоже оба на обочину уходили... Грузовик увидел "летуна" и отвернул на обочину и "летун" туда же...
вообще-то ее расширили
Одно хорошо - на встречке был грузовик, а не пузотерка! Иначе последствия были бы еще печальнее...
Дорога от Барнаула до Бийска узкая. Надо расширять и ставить ограничители от встречного направления.
-------
дуракам хоть как делай, всё равно убьются
Нужно запретить фуры.
14.05.2020 16:29
- гость -
И отдать все грузоперевозки РЖД, а потом ныть на форумах из-за повышения цен на все.
соколько смертей еще надо чтоб решились на черырехполоску
14.05.2020 16:39
- гость -
Вы разве не поняли что человек это в шутку сказал?
14.05.2020 16:02
- гость -
Дорога от Барнаула до Бийска узкая. Надо расширять и ставить ограничители от встречного направления.
Огромное спасибо, кэп! Хоть будут знать теперь все в чем причина этих ДТП.
14.05.2020 16:02
- гость -
Дорога от Барнаула до Бийска узкая. Надо расширять и ставить ограничители от встречного направления.
----------------------
Для этого на всех заправках данной дороги докинуть в литр бензина ещё по паре рубликов.
Ога?
16:29, лучше запретить водителей, нарушающих ПДД, как в данном случае...
Мне как-то мешала завершить обгон на шестерке одна сволочь. Видеозапись это происшествия я отправлял в МВД, и что вы думаете? Пришел ответ что нет состава правонарушения...
Помните об этом на дороге, вас просто могут не пустить и создать ситуацию и вы ничего не докажете, если будете живы!!!
Огромное спасибо, кэп! Хоть будут знать теперь все в чем причина этих ДТП.
-------------------
Лучше деньги потратить на Соловьева, Малышеву и рекламу поправок к Конституции, чем дорогу достроить, где каждый год десятки людей гибнут.