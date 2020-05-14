Следственный комитет Алтайского края разыскивает пропавшую 46-летнюю жительницу Барнаула Татьяну Хромылеву. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

По данным следствия, 29 февраля женщина вышла из дома на улице Георгия Исакова. На вид ей около 50 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, с темными волосами, носит очки. Была одета в куртку коричневого цвета, белую вязаную шапку, темные сапоги и платье. При себе у неё был красный кнопочный телефон "Nokia".

Следователи обращаются к гражданам и просят сообщать любую информацию о местонахождении или пропаже потерпевшей по номерам 02, 24-49-39, 29-80-02 или 39-11-12.