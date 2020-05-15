Автобусы садоводческих маршрутов № 107 и № 135 в Бийске теперь делают на два рейса в день меньше, информирует сайт "Бийскгортранса".

Так, автобусы №107 в будние дни теперь не будут отправляться от вокзала в 10:10, а от садоводства "Катунские зори" – в 11:05.

Таким образом, в будни в расписании автобусов осталось по три рейса в каждом из направлений, а в выходные – по четыре.

Аналогичное количество рейсов теперь делают и автобусы маршрута №135. Теперь с понедельника по пятницу в 7:40 они не начнут движение от вокзала, а в 8:35 – от садоводства "Шубенка".

В остальном расписание движения автобусов в Бийске на май 2020 года осталось прежним.

Как сообщает "Бийский рабочий", дачники недовольны сокращением количества рейсов. В часы пик автобусы набиваются битком, поэтому иногда бийчане даже занимают очереди.