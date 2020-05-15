Российскому правительству предложили ввести специальное пособие, предназначенное для покупки индивидуальных средств защиты в период пандемии коронавируса. Соответствующее предложение выдвинула глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец, ее слова передает RT.
По словам Волынец, сейчас во многих регионах России устанавливают масочный и перчаточный режимы, однако далеко не у всех хватает денег на покупку средств индивидуальной защиты.
В связи с этим Волынец предлагает ввести специальное пособие, которое должно рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска на день. При этом предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания пандемии.
Кроме того, в исключительных случаях его можно заменить бесплатной выдачей масок и перчаток, подчеркнула Волынец.
Напомним, 12 мая в Алтайском крае ввели масочный режим. Он подразумевает, что население обязательно должно носить медицинские и гигиенические маски в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте.
Комментарии
Позорники - на копеечных масках для населения экономят...
не примет правительство эту инициативу
и правильно сделает
Оно подразумевает ежемесячные выплаты на покупку защитных масок и перчаток
Ну это было бы логично
Не обязательно по всех России, хотя бы в регионах, где масочный режим
10% купит на эти деньги маски, 50% деньги пропьют, 40 % истратят на жрачку.
Не тратьте бюджетные деньги на ерунду!
Я за! Маски покупать вряд ли буду, но деньгам всегда рада)