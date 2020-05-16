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В Алтайском крае тракторист снес опору ЛЭП и оставил без света полторы тысячи человек

, ИА "Амител"
Энергетики обещают восстановить подачу электричества в течение дня

В Немецком национальном районе Алтайского края тракторист снес 110-киловольтную опору линии электропередачи и оставил без света полторы тысячи жителей района. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала "Россети Сибирь".

Водитель наехал на башню ночью во время посевных работ. Сам виновник инцидента не пострадал, однако без света осталось четыре населенных пункта района. После получения сигнала об аварийном отключении линии на место прибыла ремонтная бригада, а жителей села в течение часа обеспечили энергией из резервного источника.

Как сообщают в энергокомпании, сейчас идут работы по восстановлению опоры, подача электричества по основному пути начнется в течение дня.

Алтайский филиал "Россети Сибирь" напоминает, что любые работы в охранной зоне ЛЭП можно производить только с согласования с электросетевой компанией, а нахождение на запретной территории и несоблюдение техники безопасности может привести к гибели.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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