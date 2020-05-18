Алтайский край занял 65-е место из 85 в рейтинге регионов по вводу жилья в эксплуатацию в 2019 году, сообщает РИА "Рейтинг".

В прошлом году в регионе на одного жителя пришлось 0,3 квадратного метра нового жилья, что почти на 5% меньше, чем в 2018 году. Для сравнения: в соседней Республике Алтай значение оказалось в полтора раза больше – почти 0,45 квадратного метров на человека.

Общие объемы ввода жилья снизились на 8,5%. При этом стоимость квартир в крае значительно выросла – по сравнению с 2018 годом жилые метры стали дороже почти на 12%. По этому значению регион занимает 10-е место в общероссийском списке.

В лидерах рейтинга оказались Ленинградская, Московская, Липецкая и Тюменская области – там на одного жителя в эксплуатацию было введено более одного квадратного метра.

Ранее amic.ru сообщил, что из-за пандемии COVID-19 половина застройщиков не успеют в срок сдать строящиеся объекты. Задержка может затронуть почти 600 тысяч российских дольщиков.