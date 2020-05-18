Понедельник, 18 Май, 14:09

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,21
€ 79,13
28°

281752 +0
Обь
374см -23


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

Алтайский край оказался в конце списка по количеству построенного жилья

, ИА "Амител"
А по росту цен на квартиры – на первых местах
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский край занял 65-е место из 85 в рейтинге регионов по вводу жилья в эксплуатацию в 2019 году, сообщает РИА "Рейтинг".

В прошлом году в регионе на одного жителя пришлось 0,3 квадратного метра нового жилья, что почти на 5% меньше, чем в 2018 году. Для сравнения: в соседней Республике Алтай значение оказалось в полтора раза больше – почти 0,45 квадратного метров на человека.

Общие объемы ввода жилья снизились на 8,5%. При этом стоимость квартир в крае значительно выросла – по сравнению с 2018 годом жилые метры стали дороже почти на 12%. По этому значению регион занимает 10-е место в общероссийском списке.

В лидерах рейтинга оказались Ленинградская, Московская, Липецкая и Тюменская области – там на одного жителя в эксплуатацию было введено более одного квадратного метра.

Ранее amic.ru сообщил, что из-за пандемии COVID-19 половина застройщиков не успеют в срок сдать строящиеся объекты. Задержка может затронуть почти 600 тысяч российских дольщиков.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
14:03
Браконьеры в Алтайском крае сачком наловили рачков артемии на семь миллионов рублей 0
13:50
Салоны красоты и рестораны в Алтайском крае пока не откроются 2
13:43
Министр рассказал, сколько медиков заразилось коронавирусом в Алтайском крае 0
13:36
Сергей Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса 5
13:30
Полиция проверяет факт распространения адресов заболевших COVID-19 в Барнауле 11
13:25
Майские праздники сказались на росте заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае 4
13:15
Движение по обновленной части Чуйского тракта откроется уже в мае 0
13:02
Первые в Сибири. На Алтае будут обучать гидов-переводчиков для туриндустрии 2
12:50
Ждать недолго. В мэрии рассказали, когда в Барнауле может начаться купальный сезон 1
12:39
Жительница Алтайского края получила материнский капитал на несуществующего ребенка 1
12:27
Троица в 2020 году: какого числа и как подготовиться к празднику 2
12:13
Алтайский край оказался в конце списка по количеству построенного жилья 0
12:01
"Полярная звезда". В Барнауле строится дом комфорт-класса по доступной цене
Жилой комплекс расположен в самом центре города
11:45
"Чуть не ударился головой". В Барнауле дорожный знак поставили на остановке 16
11:30
Подросток утонул в Алтайском крае 6
11:17
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае приближается к тысяче 31
11:14
Бензин в Алтайском крае подешевел 2
11:01
Свое отслужили. Где выгодно поменять летние шины в Барнауле 0
10:54
Никас Сафронов порезал палец о банку шпрот и получил за это 320 тысяч долларов 0
10:44
Горячее водоснабжение отключают еще на шести улицах Барнаула 0
10:31
Алтайские военные будут бороться с COVID-19 на крупнейшем золотодобывающем комбинате 3
10:16
Трассу до Телецкого озера на Алтае передали Росавтодору и готовят к ремонту 7
10:04
Под гарантией. Алтайские предприниматели стали брать кредиты в три раза чаще 3
09:56
В России снизится размер выплат ежемесячной пенсии 20
09:42
Министр образования Алтайского края рассказал, как школьники будут сдавать ЕГЭ 3
09:30
В Горном Алтае коронавирусом заразились еще два человека 1
09:15
Стало известно, кого будут вакцинировать от COVID-19 в России в первую очередь 14
09:00
Сработало сарафанное радио. Россияне поверили в закон о банкротстве физлиц 10
08:33
Вирусолог оценил шансы заболеть коронавирусом в магазине 5
08:15
Стало известно, как будет выглядеть барнаульский центр детской хирурги и урологии 0
08:02
В Барнауле будут готовить программистов и дизайнеров с нуля 10
07:48
Лосята родились в барнаульском зоопарке. Видео 0
07:33
Хотели как лучше. Застройщики Барнаула опасаются закона, который должен их защищать 6
07:17
Три российских бизнесмена вошли в топ-20 самых богатых жителей Великобритании 21
07:01
Для котиков, собачек и хомяков. Как заказать товары для питомцев с доставкой на дом 0
06:42
Художница из Южной Кореи создает удивительные иллюзии с помощью боди-арта 6
06:22
Кому трактор? Как государство помогает алтайским аграриям в условиях коронавируса 1
06:01
Пасмурно, но жарко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 18 мая 0
23:38
Барнаульский водоканал обеспечит водой еще семь поселков 0
23:01
Новый случай заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
22:53
Предпринимателя из Барнаула обманули с авиабилетом 2
22:17
Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом 3
21:50
Губернатор Кузбасса разрешил открыть летние кафе, но не везде 0
21:21
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией 14
20:46
Любовь Успенская рассказала о смерти близких от коронавируса 0
20:18
Штормовое предупреждение на три дня передали в Алтайском крае 0
19:42
"Виновник убежал бегом". Три иномарки столкнулись в Барнауле 3
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 49 2
18:51
В России отменили ЕГЭ по базовой математике в 2020 году 1
18:27
Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации по коронавирусу 6
17:58
Дважды наказана. Сбитая грузовиком жительница Алтая заплатит штраф 5
17:30
Голикова: больницам невыгодно занижать данные о больных COVID-19 3
16:59
Алтайская сельчанка рассказала, как переболела коронавирусом 10
16:23
В Заринске мотоциклист попал в жесткое ДТП и остался жив 1
15:55
"Это как ужасные татуировки". Барнаульцы возмущены граффити на стенах жилых домов 19
15:28
Более 9,7 тысячи человек заразились коронавирусом за сутки в России 6
14:55
Ксения Собчак намерена приехать на Алтай 30
14:29
Улицу Попова затопило в Барнауле после дождя 16
13:59
Эпидемиолог не исключает новые волны COVID-19 в России 6
13:35
Из Барнаула в Омск и Красноярск начнут летать самолеты 5
12:57
Алтайский танцор из клипа Little Big попал в Forbes 9
12:29
ДТП с участием кроссовера и троллейбуса произошло в Барнауле 2
11:53
40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 8
11:24
Эксперт рассказал, как повысить качество работы смартфона 10
10:51
Барнаульцы нашли необычную змею рядом с жилыми домами 7
10:22
Путин заявил о наличии уникального оружия у России, которого нет ни у кого в мире 24
09:47
Автомобиль скорой помощи перевернулся в результате ДТП в Барнауле. Фото 16
09:13
Из-за коронавируса в России появились автокинотеатры 3
08:45
Вирусолог рассказал о возможности заразиться коронавирусом через чипсы 7
08:10
Таиланд в четвертый раз продлил временный запрет на авиаперелеты 0
07:53
Ждать осталось недолго. В России анонсировали вакцину от коронавируса 11
07:13
Жители алтайского села рассказали об "экологической катастрофе" из-за свалки 4
06:45
В Сайлюгемском парке насчитали 21 особь снежного барса 1
06:07
Очень и очень жарко. О погоде в Алтайском крае 17 мая 0
23:47
Четыре патруля полиции в Харькове задерживали ребенка с игрушечным автоматом 21
23:13
Три новых случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Алтай 0
23:07
Пешеходный мост восстановят на улице Фурманова в Барнауле 0
22:42
Жительница Пермского края три года прожила с "мужским" паспортом 4
22:15
Правительство утвердило порядок выплат компенсаций для медиков 1
21:46
Житель Республики Алтай убил собутыльника за оскорбление ветеранов Афганистана 3
21:28
Протоиерея Дмитрия Смирнова, который называл коронавирус полезным, подключили к ИВЛ 10
20:43
Опасное помещение за 3 млн построили на территории детского лагеря на Алтае 0
20:09
"И это закончится". Алтайские медсестры рассказали, каково это, бороться с пандемией 1
19:35
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 48 0
19:06
Мусорный полигон загорелся рядом с алтайским селом 0
18:54
СК установил личности тех, кто разместил фото нацистов на сайте "Бессмертного полка" 9
18:09
Почти четыре тысячи человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае 5
17:41
Полчаса на тушение. В частном секторе Барнаула загорелся жилой дом 0
17:06
Из-за ремонтных работ в Барнауле для проезда закрыли улицу Фурманова 1
16:42
Регионам поручили сохранять режим самоизоляции для людей старше 65 4
16:03
За сутки в России коронавирусом заболели еще девять тысяч человек 2
15:41
Оперштаб рассказал, где в Бийске и Рубцовске продают защитные маски 2
15:09
Дешевле сдать. В МВД рассказали, что ждет россиян при отказе от теста на коронавирус 15
14:44
Руководство "Кучуксульфата" прокомментировало информацию о вспышке COVID на заводе 3
14:10
В Алтайском крае тракторист снес опору ЛЭП и оставил без света полторы тысячи человек 2
13:41
Обыски прошли в квартирах сотрудников алтайской нефтяной компании 2
13:16
ДТП с участием такси произошло в центре Барнаула 0
12:39
В Бийске объяснили отсутствие масок на чиновниках во время проверок 8
12:37
Четыре новых случая заболевания COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
12:10
Еще на одном алтайском предприятии произошла вспышка COVID-19 3
11:43
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 885 42
11:06
Алтайский край занял последнее место в Сибири по приросту заболевших COVID-19 2
10:42
Поисковики ищут родственников алтайского солдата, погибшего под Тверью 0
10:15
"Путинские" 5 тысяч рублей на ребенка. Кто может получить и как это сделать? 2
09:51
Жалобу на "нечестный" аукцион от барнаульской компании отклонили в челябинском УФАС 2
09:08
Первый триллионер может появиться раньше, чем ожидали 1
08:39
Бразильский эколог предрек новую пандемию из-за вырубки лесов 3
08:08
Где расширят Чуйский тракт до четырех полос и сколько на это потратят миллиардов 18
07:37
85-летняя женщина весом 22 килограмма излечилась от коронавируса 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.