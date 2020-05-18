В центре Ярославля медведь напал на прохожего. Видео

В ночь с 17 на 18 мая в центре Ярославля медведь напал на мужчину. Инцидент попал на запись камер видеонаблюдения.

Пострадавший рассказал, что дикое животное набросилось на него и укусило за бедро. От более серьезных травм мужчину спас таксист, который сигналом отпугнул медведя. Водитель отвез мужчину в больницу и вернулся назад, так как переживал, чтобы зверь не напал на кого нибудь еще. В итоге пострадавший отделался укусом в бедро и расцарапанной рукой.

Медведь сбежал и очевидцы смогли снять его на видео. Дикий зверь на улицах города произвел на людей очень сильное впечатление.

Видео: Инцидент Барнаул