Владельцы элитных коттеджей вблизи Барнаула стали массово продавать недвижимость в ипотеку под 2,7%. В разных базах объявлений на сайтах опубликовано около 500 таких объектов, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Дома расположены вокруг сел Фирсово, Санниково, Бобровки и Лесного. Значительная часть особняков также выставлена на продажу в поселке Солнечном на въезде в Новоалтайск.

Такая активность продавцов объясняется двумя факторами: сезонностью и запуском программы сельской ипотеки, которая позволяет взять кредит с рекордно низкой в Алтайском крае ставкой под 2,7% годовых.

Авторы объявлений стали подчеркивать, что приобрести дом можно в "сельскую" ипотеку под 2,7%. Поскольку цены на коттеджи начинаются от трех млн рублей, в лучшем случае ежемесячный платеж составит 12 400 рублей. Однако среди таких объектов много недостроев.

Указанные поселки как раз прилегают к сельским территориям, но при этом находятся рядом с Барнаулом. Кроме того, эти коттеджи в большинстве случаев относятся к комфорт- или премиум-классу.

Отметим, что самые дорогие особняки находятся в Фирсовой слободе и Солнечном – ценник там достигает 85 млн рублей. Однако столь дорогое жилье уже не вписывается в условия программы сельской ипотеки, поскольку она ограничивает сумму кредита до 3 млн рублей.

А вот в менее популярном Павловском направлении под программу подойдут все варианты. Достойную усадьбу в районе сел Новомихайловка и Шахи можно купить за 5 млн рублей. Правда, столь доступные варианты объясняются значительной удаленностью от города и отсутствием хорошей инфраструктуры.