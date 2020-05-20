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Алтайская Счетная палата выявила нарушения использования бюджета на 6,6 млрд рублей

, ИА "Амител"
Еще 1,7 млрд были потрачены неэффективно
Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

По итогам 2019 года Счетная палата Алтайского края нашла нарушения при принятии и расходовании бюджета на сумму около 6,6 млрд рублей, что значительно больше, чем годом ранее. Об этом на встрече со спикером краевого парламента Александром Романенко сообщил председатель СП Виктор Миненок.

По словам Миненка, палата проверила использование 96,3% бюджетов всех уровней (краевого и муниципальных), это 111,8 млрд рублей.

"Выявлены финансовые нарушения на общую сумму 6,614 млрд рублей, в том числе 17,3 млн рублей – нецелевое использование бюджетных средств (обнаружено в ходе проверок в муниципальных образованиях края). Кроме того, установлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 1,737 млрд рублей", – сообщает пресс-служба АКЗС со ссылкой на слова главы палаты.

Как ранее сообщал amic.ru, по итогам 2018 года СП выявила нарушения на 3,2 млрд рублей. То есть почти в два раза меньше. Глава контрольного ведомства пояснил, что такой существенный рост за счет того, что акцент на проверке в этом году был сделан на финансово емких сферах: дорожный фонд, обеспечение квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание специализированной медицинской помощи.

Значительная часть нарушений – в бюджетах районов края. 

"На сумму выявленных финансовых нарушений оказывает влияние отсутствие в большинстве муниципальных образований края четкого и отлаженного механизма по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля", – пояснил Виктор Миненок.

В 2019 году Счетная палата участвовала в предварительном контроле за крупными закупками и оценила 638 заявок государственных и муниципальных заказчиков Алтайского края. Из них по 138 заявкам (21,6 % от рассмотренных) были замечания и предложения. И после этого заявки были снижены на 40,5 млн рублей, что позволило сэкономить бюджетные средства.

По итогам проверки бюджетов 2019 года аудиторы вынесли 313 представлений и 15 предписаний на устранение нарушений на 819,3 млн рублей, к дисциплинарной ответственности привлекли 36 человек. Кроме того, прокуратура внесла еще 32 представления, 192 протеста на муниципальные нормативные правовые акты, в двух случаях возбудили дела об административных правонарушениях, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.05.2020 12:58
- гость -

Молодцы выявили, и КТО веновен, какие меры, или опять списали и все хорошо

20.05.2020 13:01
- гость -

С каждым годом нарушения растут, а виновных нет.
Не жизнь, малина!

20.05.2020 13:03
- гость -

Когда начнут сажать поголовно?

20.05.2020 13:04
- гость -

Походу красноярского бухгалтера посадят.

20.05.2020 13:14
Гость

Что то служебные автомобили при рыночных зарплатах не забирают! Получаешь 350 - заправляй сам и езди сам! Бюджету легче, экономия колоссальная! Почему получая 40- я и машину сам чиню , сам заправляю - вы не деньги на исследование бедности тратьте, а реально урезайте аппетиты! Чего вон только список минпромторга стоит - олигархам же надо помочь!

20.05.2020 13:16
гость

Основные нарушения в сельсоветах - насмешили! Вы своих ручных детей с тендеров снимите, давайте сделаем честные 44 и 223 закупки в отдельном регионе. Смешно читать документации под конкретных лиц!

20.05.2020 13:20
гость

Из всего бюджета края нарушений всего 0,8% - счетная палата не работала даже на 10%

20.05.2020 13:49
- гость -

20.05.2020 13:16
гость
Основные нарушения в сельсоветах - насмешили! Вы своих ручных детей с тендеров снимите, давайте сделаем честные 44 и 223 закупки в отдельном регионе. Смешно читать документации под конкретных лиц!

Это точно! Вчера был показательный аукцион. Новоалтайская библиотека закупала мебель. Выиграл без битвы один из 12 заявленных поставщиков. Остальным просто отказали в участии в торгах. Отказ был расписан на 200 листах.

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