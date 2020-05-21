Диетологи назвали обычные продукты, которые стабилизируют уровень сахара в крови

Специалисты перечислили обычные продукты, наличие которых в рационе питания позволяет стабилизировать уровень сахара в крови. Об этом сообщает ИА "Регнум" со ссылкой на The Health Site.

На завтрак диетологи посоветовали есть овсяную кашу, поскольку эта крупа улучшает чувствительность к инсулину и поддерживает гликемический контроль. Однако быстрозавариваемые хлопья не подойдут – готовить необходимо именно цельные зерна.

В качестве источника белков врачи советуют яйца, в которых почти нет углеводов, но есть качественный белок, и бобовые, содержащие большое количество клетчатки.

Особое внимание эксперты посоветовали обратить на груши. В них мало углеводов и много растворимой клетчатки, а сам фрукт повышает чувствительность клеток к инсулину. Также среди фруктов полезными оказались апельсины.

Нормализовать уровень глюкозы помогут и шампиньоны. Грибы положительно влияют на жизнедеятельность желудочно-кишечных бактерий, которая играет важную роль в обмене веществ и процессе метаболизма глюкозы.