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В тренде: где найти актуальную обувь к летнему сезону

, ИА "Амител"
Как обновить гардероб, когда в торговых центрах закрыто большинство отделов

Сандалии из новой коллекции Monro

Эксперты прогнозируют жаркое лето – значит, пора приобретать открытую обувь. Спортивные сандалии, "гладиаторы" и массивная подошва – тренды лета 2020 года. Но в пандемию многие магазины закрыты. Где обновить гардероб? 

В Барнауле обувные магазины Monro уже открыли двери для покупателей. В новой коллекции – не только удобные сандалии, но и кроссовки, туфли и босоножки из натуральной и искусственной кожи. Летняя сумка, ремень и очки дополнят образ. Все это можно приобрести в магазинах сети.

Покупки в Monro – это безопасно. Персонал дезинфицирует помещения и поверхности по всем требованиям законодательства и Роспотребнадзора. Консультанты носят маски и перчатки, а для покупателей сделана разметка, чтобы соблюдать дистанцию. 

Посетители сайта сети могут забронировать для примерки понравившуюся модель. Для этого нужно нажать кнопку "Заказать примерку" в карточке товара и выбрать удобный отдел.

Список открытых магазинов доступен по ссылке

Сеть обувных магазинов Monro 
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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